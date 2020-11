Crotone-Lazio, la scelta di Inzaghi su Immobile: quote, probabili formazioni e dove vedere la sfida in tv

Torna la Serie A.

Dopo le due settimane di consueta sosta per le Nazionali, oggi ricominciano le competizioni per club. Al re-start anche il campionato italiano, subito con sfide dall’alto coefficiente di spettacolarità e che faranno di certo divertire i telespettatori in un momento che, causa emergenza sanitaria, resta ancora molto complicato. Alle 15 scenderanno in campo Crotone e Lazio – in diretta su Sky Sport Serie A – , che sul rettangolo verde dell’ Ezio Scida si giocheranno tre punti importanti per il proseguo della stagione e per il finale conseguimento dei propri obiettivi. Secondo quanto riportato dalle maggiori agenzie di scommesse sportive, i bookmakers vedono favorita la formazione capitolina, con un 1.68 all’attivo rispetto al più alto 4.70 su un possibile successo calabrese. Il pareggio, nemmeno così scontato, rimane fisso a 4.10, per una sfida che – come detto anche in precedenza – promette di regalare spettacolo e magari anche qualche colpo di scena inatteso.

Crotone-Lazio, Inzaghi: “Tutto sulle condizioni di Immobile, Milinkovic e Caicedo. Luis Alberto verrà multato”

Il Crotone di mister Stroppa ha ricordi dolci legati a questa sfida, quando nella stagione 2016/17 – sotto la guida del tecnico Nicola – gli squali rossoblu conquistarono la salvezza all’ultimo turno proprio con una vittoria casalinga per 3-1 contro i biancocelesti. Era un’altra rosa, ma chissà che questo storico precedente non possa dare giovamento psicologico ai calabresi che, salvo sorprese, hanno ancora qualche nodo da risolvere per quanto concerne il reparto mediano. Non dovrebbe essere rischiato Benali, ancora alle prese con un problema alla caviglia e che dunque siederà probabilmente in panchina. Al suo posto pronto allora Zanellato, che dovrebbe affiancare Vulic e Cigarini. In avanti restano le certezze legate a Messias e Simy, con il ristabilito Dragus pronto a subentrare nella ripresa. Davanti all’estremo difensore Cordaz, dovrebbero schierarsi Magallan e Golemic sostenuti dal solito Marrone.

Per quel che riguarda la Lazio, il tecnico dei capitolini Simone Inzaghi dovrebbe ritrovare Immobile: concluso il lungo travaglio nato dal caos tamponi e dalla sua confermata positività, adesso il capocannoniere dello scorso campionato è nuovamente pronto a trascinare la sua squadra e dovrebbe essere oggi titolare al fianco di Correa. A centrocampo Leiva dovrebbe agire da vertice basso, con Luis Alberto e Akpa Akpro – non Milinkovic Savic in quanto positivo al coronavirus – che agiranno da mezze ali. In porta ancora Reina, con Strakosha che dovrebbe rientrare in campo dalla prossima sfida.

Crotone-Lazio, Stroppa: “Apprezzo Inzaghi, ha dato identità ai biancocelesti. Immobile? Ho la mia idea”

Di seguito le probabili formazioni.

CROTONE (3-5-2): Cordaz, Magallan, Marrone, Golemic, Pereira, Vulic, Cigarini, Zanellato, Reca, Messias, Simi.

LAZIO (3-5-2): Reina, Patric, Acerbi, Radu, Lazzari, Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares, Correa, Immobile.