Coronavirus Sicilia, Musumeci sul nuovo Dpcm: “Spero in una svista, sembra di essere a Scherzi a parte”

Il nuovo Dpcm in Italia sta facendo tanto discutere.

Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, contrario all’assegnazione della zona arancione per l’isola, ha sottolineato il suo dissenso ai microfoni della trasmissione “Oggi è un altro giorno” in onda su Rai 1. Queste le parole rilasciate dal presidente della regione siciliana: “Spero in una svista, in un errore di valutazione del Comitato Tecnico Scientifico. Sembra di essere su Scherzi a parte. Anche un bambino se mette a confronto i dati della Sicilia con quelli di altre 6-7 regioni si rende conto che si tratta di una grave sbavatura. Non protesto, la mia è amarezza. Questa decisione affrettata e superficiale incoraggia chi vuole andare in piazza“.

Nuovo Dpcm, Musumeci: “Decisione irragionevole, c’è pregiudizio. Il mio messaggio ai siciliani”

