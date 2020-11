Coronavirus Sicilia, il bollettino del 9 novembre 2020: 1023 i nuovi casi, la situazione a Palermo…

Sono 1.023 i casi emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte di 8458 tamponi molecolari effettuati.

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a lunedì 9 novembre 2020. Al momento i casi totali di persone contagiate sono 21.939, persone, 9.712 sono guarite (+524) e 703 decedute (+27). I malati in terapia intensiva aumentano di 10 unità nelle ultime 24 ore (187 in tutto) e di 53 in regime ordinario (1303).

CORONAVIRUS SICILIA: AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SU COVID-1