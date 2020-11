Coronavirus Sicilia, il bollettino del 23 novembre 2020: 1.249 i nuovi casi. La situazione a Palermo

Sono 1.249 i nuovi contagi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 7.712 tamponi effettuati; 41 i decessi, che portano il totale a 1227.

CORONAVIRUS SICILIA: AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SU COVID-19

Con i nuovi casi salgono a 37.913 gli attuali positivi con un incremento di 751. Di questi 1.847 sono ii ricoverati, 9 in più di ieri: 1.604 in regime ordinario (7 in più) mentre 243 in terapia intensiva, due in più rispetto a ieri. In isolamento domiciliare sono 36.066. I guariti sono 457. I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Catania 434, Palermo 413, Ragusa 160, Siracusa 101, Messina 45, Caltanissetta 44, Enna 34, Trapani 14, Agrigento 4