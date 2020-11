Coronavirus Italia, il bollettino del 21 novembre: 34.767 nuovi casi, sono quasi 700 i decessi

Sono stati diramati i dati delle ultime 24 ore sul Coronavirus in Italia.

Come riportato nel bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute, il totale delle vittime nel Paese sale a 49.261 (+692 rispetto a ieri). Per quanto riguarda i nuovi contagi, nelle ultime 24 ore sono emersi 34.767 nuovi positivi (ieri +37.242,). I tamponi analizzati nell’ultimo giorno sono stati 237.225 ( ieri 238.077 ). Gli attualmente positivi sono 791.746, mentre i ricoveri in regime ordinario sono 34.063 (ieri 33.957) e le terapie intensive sono 3.758 (ieri 3.748). I guariti ammontano a 539.524.

