Coronavirus, Gravina: “Apriamo gli stadi ai cittadini vaccinati, premio straordinario per operatori sanitari”

Il sogno di Gabriele Gravina.

Nella mattinata di ieri, il presidente della Federcalcio, ha depositato la sua candidatura alla presidenza della FIGC: in carica da fine 2018, il numero uno della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha ricevuto il sostegno ufficiale di Serie A, Serie B, Lega Pro, Assoallenatori e Assocalciatori per il suo programma – 128 pagine – dal titolo “La partita per il futuro”.

FIGC, Gravina si ricandida: “Il 4-3-3 sarà il mio schema per rilanciare il calcio, vi spiego meglio”

L’idea, l’obiettivo e il progetto di Gravina è quello di rilanciare, quanto prima, il calcio italiano, attualmente in sofferenza a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus. Il sogno più grande, però, è il possibile ritorno del pubblico negli stadi, a partire dai primi vaccinati: “Sarebbe un messaggio importante per il nostro Paese e un premio straordinario per i medici e gli operatori sanitari, la prima fascia coinvolta nella vaccinazione”, ha dichiarato il presidente della Figc.

Tuttavia, l’obiettivo più urgente – scrive l’odierna edizione del ‘Corriere dello Sport’ -, resta l’ottenimento di aiuti per i club in difficoltà, che a conti fatti ogni anno finanziano le casse pubbliche con 1 miliardo e 300 milioni di tasse.