Coronavirus, Fonseca: “Difficile prevedere quando torneremo in campo, ma la Roma ha una strategia…”

“È molto difficile in questo momento prevedere quando torneremo in campo”.

Parola di Paulo Fonseca. Il tecnico della Roma, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di ‘Ligaportugal.pt’, ha detto la sua in merito all’emergenza sanitaria mondiale legata alla diffusione del Coronavirus. Una situazione complessa e drammatica che sta inevitabilmente sconvolgendo la quotidianità di ogni singolo cittadino. Per questo motivo, in considerazione delle misure di prevenzione disposte dalle autorità di Governo, i club hanno deciso deciso di prolungare la stop forzato degli allenamenti.

“È stata una settimana difficile, gli italiani hanno capito in questo momento che l’unico modo per fermare il virus è stare a casa. Sono stato con la mia famiglia, ho fatto un po’ di esercizio fisico ed ho mangiato un po’ di più. Noi allenatori di calcio non abbiamo molto tempo per la famiglia, quindi sto anche sfruttato questo tempo per stare con mia moglie e mio figlio piccolo”.

“Purtroppo non sappiamo ancora quando torneremo – ha proseguito Fonseca -, anzi, con la situazione attuale è difficile prevedere quando inizieranno gli allenamenti ed i campionati. Noi chiaramente anche a distanza controlliamo l’attività fisica dei calciatori. Abbiamo una strategia ben precisa: abbiamo fornito loro alcune attrezzature, tutti hanno un programma da fare a casa, controlliamo il loro cibo ed il loro peso. La Roma è un club molto ben organizzato a tutti i livelli e con questo monitoraggio sta svolgendo un lavoro fantastico”, ha concluso Fonseca.

