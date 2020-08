Coronavirus, due calciatori positivi in casa Fiorentina: la nota ufficiale dei viola

Aumentano i casi di positività al Covid-19 tra i club del massimo campionato italiano.

Crescono di giorno in giorno i positivi al Coronavirus in Serie A tra calciatori, allenatori e staff delle varie compagini. Dopo la notizia che ha riguardato il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, adesso è toccato anche a due calciatori della Fiorentina. I giocatori risultati positivi al Coronavirus sono Erick Pulgar e Simone Ghidotti, entrambi asintomatici e posti in isolamento. Di seguito, il comunicato ufficiale del club di Firenze che annuncia la positività dei due calciatori.

“ACF Fiorentina comunica che i calciatori Erick Pulgar e Simone Ghidotti sono risultati positivi al Covid-19 a seguito dei test preliminari effettuati nel pomeriggio di ieri. Entrambi asintomatici sono stati posti in isolamento come da protocollo, sotto controllo dello staff medico. Il gruppo squadra prosegue le attività come da programma. Nei prossimi giorni seguiranno aggiornamenti“.

