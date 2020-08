SPAL, Bonifazi positivo al Coronavirus: l’annuncio sui social del difensore

Kevin Bonifazi ha contratto il Coronavirus.

Il difensore, che nella scorsa stagione di Serie A ha militato tra le fila della SPAL in prestito con obbligo di riscatto dal Torino, è risultato positivo al tampone. Il giocatore, attraverso un messaggio su Instagram, ha voluto avvertire chiunque sia entrato in contatto con lui nei giorni scorsi: “Volevo comunicare a tutte le persone viste nell’ultimo periodo che, dopo avere fatto i vari controlli, sono risultato positivo al Covid-19. Chi deve si faccia controllare per la sicurezza sua e di chi ha vicino!”, ha scritto.

