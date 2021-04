Coppa Italia, decisa la data della finale: quando e dove si giocherà Atalanta-Juventus

Il Mapei Stadium ospiterà la finale di Coppa Italia.

Dopo diverse e numerose valutazioni attuate dalla Federcalcio e da tutti gli organi competenti, si è stabilito l’impianto di Reggio Emilia come sede della prossima finale di Coppa Italia. Una scelta unica in via anche e soprattutto del complicato momento storico vissuto a livello globale dal calcio e non solo. Era infatti dal 2008 che non veniva scelto uno stadio diverso dall’Olimpico di Roma. La città del Tricolore sarà dunque lo scenario dell’atteso confronto finale tra Atalanta e Juventus, che si batteranno per il secondo trofeo della stagione.

Torino-Juventus, Pirlo senza indugi: “McKennie, Dybala e Arthur esclusi dai convocati per il derby. Bisogna dare un segnale”