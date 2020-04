CONI, Malagò: “Tutti gli sport hanno scelto la sospensione, anche il calcio valuti piano B”

Parla Giovanni Malagò.

L’inizio della “fase 2” dell’emergenza Coronavirus in Italia è ormai imminente. Il Governo italiano, in queste ore, sta fissando i punti chiave di una ripartenza, con un allentamento delle misure restrittive, che tuttavia non causi un nuovo incremento dei contagi. Anche il mondo del calcio, così, si continua a confrontare, in attesa di disposizioni ufficiali, circa la possibilità di riprendere i campionati delle varie categorie, in modo graduale e rispettando le misure di sicurezza necessarie. I pareri espressi dai diversi esponenti del mondo dello sport, tuttavia, sono stati spesso in contraddizione.

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Tgcom 24, il numero uno del CONI ha detto la sua in merito alla complessa questione relativa alla ripresa dei campionati di calcio e non solo.

“E’ chiaro – dice Malagò – che non è possibile generalizzare tutto tra sport individuali e collettivi e calendari diversi, è un discorso chirurgico che va affrontato in un modo di profonda conoscenza della materia. Il mio ragionamento l’ho sempre sostenuto senza alcuna polemica, ho solo evidenziato che, sarà un caso, ma tutti gli sport hanno preso decisioni diverse dal mondo del calcio e sono state tutte decisioni sofferte. Vedremo quello che accadrà, ma è meglio avere a disposizione un piano alternativo, che potrà non essere il massimo ma rappresenta un punto fondamentale, piuttosto che scommettere tutto sulla ripresa di un campionato e sulla certezza che quest’ultimo possa essere portato a termine. Credo che in questo momento nessuno possa darci tale certezza”.

