Cittanovese-Palermo, la carica di Pelagotti: “Portiamo a casa tre punti d’oro, questa vittoria la dedico a…”

Poker rosanero.

Blitz esterno del Palermo, che ieri, sul terreno di gioco dello Stadio “Morreale-Proto” ha superato la Cittanovese allungando in classifica sul Savoia, fermato invece dal Roccella: la vittoria porta la firma di Roberto Floriano – che ha messo a segno una doppietta -, Christian Langella e Manuel Peretti. Sintesi di una domenica trionfale che era iniziata sotto ben altri ed inquietanti presagi per la capolista del campionato, ma che si è conclusa nel migliori dei modi.

LE PAGELLE DI MEDIAGOL: CITTANOVESE-PALERMO, Floriano e Langella tuttofare, Lancini e Sforzini in giornata no. Pelagotti e Peretti ok!

Adesso, l’obiettivo della squadra di mister Pergolizzi è continuare ad incrementare questo distacco con il club di Carmine Parlato, così da consolidare il primo posto in classifica e viaggiare spedita verso la promozione in Serie C. Nel frattempo, Alberto Pelagotti e compagni si godono questo ennesimo importante successo, il quarto consecutivo nel girone di ritorno; su ‘Instagram’, infatti, il portiere rosanero ha festeggiato la vittoria con la tifoseria, pubblicando una foto di squadra con tanto di dedica: “Portiamo a casa 3 punti importantissimi su un campo molto difficile. Questa vittoria è tutta nostra, siamo soli: noi, il nostro fantastico pubblico e la nostra splendida città di Palermo!!”.

Di seguito, il post in questione.