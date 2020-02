LE PAGELLE DI MEDIAGOL: CITTANOVESE-PALERMO, Floriano e Langella tuttofare, Lancini e Sforzini in giornata no. Pelagotti e Peretti ok!

di Benedetto Forestiere

Il Palermo supera 4-2 in trasferta la Cittanovese al termine di una sfida letteralmente folle decisa nel finale da una rete di Peretti e chiusa dalla realizzazione in contropiede di Floriano. Punti di fondamentale importanza per i rosanero che, conseguentemente al pari del Savoia in casa del Roccella, hanno aumentato il distacco dai campani che adesso inseguono a -7.

PELAGOTTI 7 – Incolpevole sulle reti messe a segno dagli avversari, sierge a protagonistaparando tutto quello che era possibile parare. Diversi gli interventi da applausi, soprattutto nel primo tempo quando nega lasoddisfazione del gol prima a Gioia e poi a Neri.

ACCARDI 6 – Deve perfezionare presenza e reattività in area di rigore, sebbene le reti avversarie non siano arrivate per suoi demeriti. Nei primi quarantacinque minuti di sofferenza per la capolista, cerca di restare lucido ed è il più ordinato tra i compagni di reparto.

LANCINI 5 – La prestazione odierna non è di certo una di quelle che si ricorderà per l’intera sua carriera, distratto come non mai e troppo irruento sul fallo che ha costretto il direttore di gara a comminargli la seconda ammonizione ed a mostragli il cartellino rosso.

PERETTI 7,5 – L’unico del proprio reparto a non sbagliare quasi nulla, sempre concentrato e ciliegina sulla torta la rete da incorniciare segnata a pochi istanti dal termine.

VACCARO 6,5 – Mezzo punto in più rispetto a quello che avrebbe realmente meritato per l’assist servito a Langella nell’azione della rete del 2-1. Una sua ingenuità poteva costare la vittoria agli uomini di Pergolizzi, la fortuna ha voluto che il Palermo trovasse addirittura altre due reti.