Cittanovese-Palermo, Di Piazza elogia i rosanero e si complimenta con gli avversari: il messaggio social del vicepresidente

Poker rosanero.

Blitz esterno del nuovo Palermo targato Hera Hora, che ieri, sul terreno di gioco dello Stadio “Morreale-Proto” ha superato la Cittanovese con il risultato di 2-4, allungando in classifica sul Savoia, fermato invece dal Roccella: la vittoria della compagine di Rosario Pergolizzi porta la firma di Roberto Floriano – che ha messo a segno una doppietta -, Christian Langella e Manuel Peretti. Sintesi di una domenica trionfale che era iniziata sotto ben altri ed inquietanti presagi per la capolista del campionato, ma che si è conclusa nel migliori dei modi.

Palermo, prova di carattere: sette punti di vantaggio sul Savoia, ma guai a illudersi. Il campionato non è finito

Chi, al termine della gara, ha esultato come di consueto anche il vicepresidente del Palermo, Tony Di Piazza, che dopo aver ringraziato il club giallorosso per la calorosa accoglienza riservata ai rosanero – ricambiando il gesto invitando al suo fan club di New York il noto impresario musicale di Cittanova, Gianni Russo -, che soddisfatto del successo e della prestazione, si è complimentato su ‘Instagram’ con la squadra: “Grande cuore Palermo, complimenti anche alla Cittanovese. Forza Palermo”.

