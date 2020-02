Palermo, prova di carattere: sette punti di vantaggio sul Savoia, ma guai a illudersi. Il campionato non è finito

“Sette punti di vantaggio e 11 partite da giocare. Forse non è stata la mazzata definitiva questa vittoria in casa della Cittanovese, ma il Palermo ha scalato un altro pezzetto di montagna. E la cima è davvero più vicina“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del successo ottenuto ieri pomeriggio dai rosanero allo stadio “Morreale-Proto” contro la Cittanovese. Per la formazione di Pergolizzi si tratta della quarta vittoria consecutiva in campionato che, con il pari del Savoia sul campo del Roccella, permette al Palermo di portarsi a sette lunghezze di vantaggio sui campani.

“Sette punti non sono pochi, ma guai a illudersi che il campionato sia finito. Il Palermo l’ha fatto quando ne aveva dieci di vantaggio e tutti sappiamo come è andata. Semmai adesso c’è la possibilità di ammazzarlo definitivamente, questo campionato. Prima dello scontro diretto in casa del Savoia, i rosanero affronteranno Biancavilla e Nola al «Barbera» e Licata e Corigliano in trasferta. Se si mette in campo la «garra» di ieri, il filotto non è impossibile“, si legge.

Il Palermo ha dimostrato carattere, grinta a capacità di saper reagire, sopratutto nel omento in cui rosanero sono rimasti in dieci a causa dell’espulsione di Lancini. Proprio dopo il rosso rimediato dall’ex Brescia la squadra di Pergolizzi si è risvegliata trovando i gol vittoria con le reti di Peretti e Floriano: “A Cittanova sono tornati protagonisti anche i «baby». Felici s’è procurato il solito rigore, Langella e Peretti hanno segnato, Vaccaro ha fatto un assist. Se tutti gli under tornano al top, andare in C sarà più facile“.