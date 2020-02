Cittanovese-Palermo 2-4: le pagelle dei quotidiani. Langella, Floriano e Peretti super, Lancini sottotono

Quarta vittoria consecutiva.

Il Palermo prosegue la sua striscia di successi e allunga a +7 sull’inseguitrice Savoia. Contro la Cittanovese la formazione rosanero vince 4-2 in una gara piena di emozioni e decidere il match nei minuti finali le reti di Peretti e Floriano. La gara inizia subito in salita per la squadra di Pergolizzi che al 3′ è già sotto a causa del gol messo a segno da Giaimo, bravo a sfruttare un errore di Langella. Alla mezz’ora il Palermo pareggia con un penalty conquistato da Felici e trasformato da Floriano.

La ripresa si apre con il vantaggio dei rosanero con Langella che batte il portiere avversario con un destro da dentro l’area. La gara sembra indirizzata in favore della squadra di Pergolizzi ma al 70′ Vaccaro provoca un calcio di rigore che viene trasformato da Tripicchio. La strada diventa in salita per il Palermo che all’83’ resta anche in dieci per l’espulsione di Lancini. A tre minuti dalla fine è però Peretti con il mancino che batte l’estremo difensore calabrese su un perfetto cross di Langella portando il punteggio sul 3-2. Al ’98’ Floriano segna il liberatorio 4 a 2 in contropiede.

Di seguito le pagelle dei quotidiani:

Gazzetta dello Sport

PALERMO (3-4-3): Pelagotti 6; Accardi 6, Lancini 5, Peretti 6,5; Langella 7, Martin 5,5 (12’ st Mauri 6,5), Martinelli 6, Vaccaro 6 (36’ st Ambro sv); Felici 6,5 (32’ st Silipo sv), Sforzini 6 (42’ st Ficarrotta 6,5), Floriano 6,5. A disp.: Fallani, Rizzo Pinna, Marong, Lucca, Kraja. All.: Pergolizzi 7.

Corriere dello Sport

PALERMO (3-4-3): Pelagotti 6; Accardi 6, Lancini 5,5, Peretti 6; Martinelli 6, Martin 6 (12’ st Mauri 6), Langella 7, Vaccaro 7 (36’ st Ambro sv); Floriano 7,5, Sforzini 7 (47’ st Ficarrotta sv), Felici 6,5 (33’ st Silipo sv). A disp.: Fallani, Rizzo Pinna, Marong, Lucca, Kraja. All.: Pergolizzi 7. Arbitro: Longo 6.

Giornale di Sicilia

PALERMO (3-4-3): Pelagotti 7; Accardi 6, Lancini 5,5, Peretti 7; Langella 7,5, Martin 6 (12’ st Mauri 6,5), Martinelli 6,5, Vaccaro 6 (36’ st Ambro sv); Felici 6,5 (32’ st Silipo sv), Sforzini 5,5 (42’ st Ficarrotta sv), Floriano 7. A disp.: Fallani, Rizzo Pinna, Marong, Lucca, Kraja. All.: Pergolizzi 7. Arbitro: Longo 5,5.

