Chelsea, Thiago Silva è carico: “Ho ancora fame di vittorie, vi dico perché ho scelto i Blues”

Thiago Silva è carico in vista della prossima stagione.

Il difensore brasiliano ex Milan e Paris Saint-German è approdato alla fine del mese di agosto al Chelsea. Al termine della sua esperienza nel massimo campionato francese, ha deciso di intraprendere una nuova avventura in Inghilterra. Prima del suo passaggio ai Blues, però, si è spesso parlato di un suo possibile ritorno in Serie A. Infatti, il centrale di difesa classe 1984 era stato anche accostato alla Fiorentina, che avrebbe arricchito la propria rosa con una gran valore aggiunto.

A tal proposito, durante un’intervista rilasciata ai microfoni del canale ufficiale del club londinese, proprio Thiago Silva ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Ho scelto il Chelsea perché cercavo una squadra che mi permettesse di vincere e raggiungere ogni obiettivo. Ho ancora fame di vincere e ho scelto il Chelsea, uno dei club più forti del mondo“.

VIDEO Chelsea, rinforzo Thiago Silva: le prime immagini del brasiliano con la maglia Blues