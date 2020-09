Calciomercato Fiorentina, Piatek nel mirino: i viola ci provano, ma servono due cessioni. Ecco chi può partire

Si infiamma il calciomercato della Fiorentina.

Nonostante la vittoria nella prima giornata di Serie A ottenuta dalla compagine gigliata contro il Torino con il parziale di 1-0, sarebbero arrivate da parte del tecnico Beppe Iachini alcune indicazioni su possibili colpi di mercato. Il club viola, infatti, starebbe cercando un attaccante di riferimento che possa alternarsi a Kouame e Ribery nel comporre il duo avanzato caretteristico del 3-5-2 con il quale i fiesolani stanno ottenendo dalla fine dello scorso campionato risultati superbi. Il nome sarebbe quello di Krzysztof Piatek, centravanti ex Milan ceduto dai rossoneri nella scorsa sessione di mercato ai tedeschi dell’Hertha Berlino.

Dopo le ventidue reti siglate nella stagione 18/19 tra Genoa e Milan, il bomber polacco che tanto aveva fatto bene alla sua prima stagione in Serie A, non è riuscito poi a ripetersi nel corso del campionato passato e questo ha inevitabilmente portato ad una sua cessione a gennaio, poco dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic in quel di Milano. Acquistato poi dai tedeschi dell’Hertha per circa 27 milioni di euro, sembrerebbe piuttosto difficile che la Fiorentina riesca ad ottenere uno sconto sul prezzo del cartellino, per cui la società del patron Rocco Commisso sarà costretta a cedere qualche pedina offensiva e non se vuole davvero arrivare all’acquisto del classe ’95. Oltre a Vlahovic e Cutrone che sembrano non rientrare più nei piani tecnico-tattici di Iachini, anche Pulgar e Pezzella sembrano davvero avere la valigia in mano. Le cessioni di due tra questi quattro calciatori potrebbero far guadagnare al club viola quei 30 milioni necessari per portare Piatek a Firenze e inserirlo concretamente nel nuovo progetto di rinascita in programma per i prossimi anni.