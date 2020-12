Champions League, Ajax-Atalanta: Gasperini sceglie ancora Gomez ed esclude Ilicic. Le formazioni ufficiali del match

Scendono in campo Ajax e Atalanta.

Ajax-Atalanta, carica De Roon: “In Olanda per passare il turno. Interesse Barcellona? Non ci penso”

La compagine nerazzurra guidata da Gian Piero Gasperini cerca di fare risultato in un campo ostile come quello di Amsterdam e con una difficile situazione interna sullo sfondo. La diatriba scoppiata nel post del match tra Atalanta e Midtjylland tra il tecnico bergamasco, Gomez e Ilicic ha fatto ampiamente discutere per diversi giorni, arrivando sino alla vigilia di un incontro così importante. La formazione lombarda dovrà ottenere almeno un punto per assicurarsi la matematica certezza della qualificazione agli ottavi di finale della Champions League.

L’Atalanta scende in campo con Gollini a difendere i pali e davanti a lui la canonica difesa a tre composta da Toloi, Romero e Djimsiti. Sulla linea mediana si piazzeranno a centrocampo De Roon e Freuler, con Hateboer e Gosens che agiranno sulle corsie esterne. Pessina e Gomez saranno i trequartisti alle spalle di Zapata, con il colombiano che vuole riscattarsi in seguito alle ultime prestazioni poco positive tra Coppa dei Campioni e Serie A.

Tra le file degli olandesi, invece, ci sarà Onana, con Schuurs e Martinez in posizione centrale. Tagliafico e Mazraoui saranno i due terzini, mentre il trio di mezze ali sarà composto da Klaassen, Labyad e Gravenberch. Davanti, insieme ai due esterni Tadic e Antony, ci sarà Brobbey nella posizione di centravanti.

Di seguito le formazioni ufficiali.

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Labyad, Gravenberch; Antony, Brobbey, Tadic.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler; Gosens; Gomez, Pessina; Zapata