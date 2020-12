Atalanta, gli audio e le voci sulla lite Gasperini-Gomez: il tecnico è pronto a dimettersi? La situazione

Una vigilia tutt’altro che serena.

Alle ore 18.55, all’Amsterdam Arena, andrà in scena la sfida tra Ajax e Atalanta, con la compagine bergamasca che si giocherà il passaggio del turno di Champions League. Tuttavia, in casa nerazzurra, continua a tenere banco la presunta lite scoppiata nei giorni scorsi tra Gian Piero Gasperini e il Papu Gomez.

Nel dettaglio, in occasione del match contro il Midtjylland, il tecnico della Dea decise di sostituire l’argentino dopo i primi quarantacinque minuti. Una scelta dettata da un curioso episodio. Poco prima dell’intervallo, infatti, il coach ex Palermo ha chiesto al suo capitano di cambiare posizione e agire sull’out di destra. Secca la risposta del numero 10 dell’Atalanta: “No”. I due, dunque, avrebbero avuto una forte discussione negli spogliatoi, sfociata nella mancata convocazione del Papu per la gara contro l’Udinese, così come di Josip Ilicic che avrebbe preso le parti del compagno di squadra.

Inoltre, sul web – informa il ‘Corriere dello Sport’ – sarebbero spuntati degli audio che confermerebbero il presunto litigio tra i due. Ma non solo; sempre secondo gli audio che girano tra i social, Gasperini avrebbe anche presentato le proprie dimissioni, respinte dal patron Percassi, e sarebbe pronto a ripresentarle dopo la partita contro l’Ajax.

Seguiranno aggiornamenti…