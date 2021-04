Cavese, l’insolito premio a Striscia la Notizia: l’ironia di Cristiano Militello per la papera sul gol di Rauti

Stefano Russo e la papera che è costata cara alla Cavese.

Palermo-Cavese 3-2: Rauti firma il sucesso rosanero al festival degli errori. Filippi incassa tre punti pesanti in ottica playoff

L’estremo difensore della formazione guidata da Maiuri è stato lo sfortunato protagonista del match tra Palermo e Cavese. Il portiere gialloblu ha, infatti, servito l’assist per il terzo gol della compagine di Giacomo Filippi. Nicola Rauti è stato bravo e fortunato a trovarsi in quella posizione di campo al momento dell’epic fail di Russo che, con un rinvio maldestro, ha colpito in pieno il centrocampista Gregorio Luperini. La palla vagante al limite dell’area è stata ben raccolta e sfruttata dall’attaccante scuola Torino che ha messo a segno un gol dalla fondamentale importanza per il team del patron Dario Mirri.

Stefano Russo ha così “vinto” il terzo posto del “premio frittata” assegnato dallo storico reporter di Striscia la Notizia, Cristiano Militello. Un errore che è costato caro alla formazione ospite e che ha sancito la retrocessione della Cavese in Serie D.

