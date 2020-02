Carrozzieri-Mediagol: “Futuro? Vorrei un calcio diverso, questo non mi piace. Ai tempi di Zamparini e Gaucci…”

Moris Carrozzieri parla del proprio futuro.

L’ex difensore del Palermo, in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it, ha illustrato le proprie intenzioni in merito al suo percorso professionale dopo il ritiro dall’attività agonistica ed a come è cambiato il mondo del calcio negli ultimi anni.

“Futuro? Ho un’attività e dei ristoranti a San Benedetto del Tronto però non nascondo che a volte mi chiamano per qualche consulenza nel mondo del calcio, sono comunque legato a molti amici con i quali ho condiviso tanti anni di carriera e ho partecipato alla Bobo Summer Cup con Vieri. Un giorno, se ci dovesse essere la possibilità, mi piacerebbe trovare un ruolo in un contesto che abbia qualcosa di pulito, ho provato a fare il direttore sportivo ma questo non è un calcio che mi entusiasma. Oggi già nel dilettantismo ti imbatti da dirigente in procuratori e genitori che hanno pretese, in un contesto che non è neanche assimilabile al professionismo. Per me il calcio vero è quello dei Zamparini e dei Gaucci, presidenti che avevano il ruolo di padri-padroni, che hanno sicuramente commesso degli errori e che cacciavano gli allenatori, ma mantenevano sempre gli impegni, costruivano squadre a loro modo ambiziose e pagavano puntualmente staff e calciatori. Prima il calcio era diverso, con tantissimi campioni straordinari che alzavano il livello tecnico della Serie A, abbiamo superato il Milan in semifinale di Coppa Italia che in rosa aveva giocatori del calibro di Seedorf e Ibrahimovic. Palermo mi è rimasta nel cuore, cercherò di tornare presto in una città alla quale sono molto legato e invio un caloroso saluto ai tifosi rosanero che abbraccio forte”.

