Pergolizzi: “Adesso viene il difficile, tutto su Ficarrotta e Sforzini. Non sono contento di…”

Poco più di quarantotto ore e sarà Cittanovese-Palermo, match valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie D-Girone I.

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Morreale Proto” (fischio d’inizio alle ore 15), il tecnico del Palermo Rosario Pergolizzi è tornato a parlare del momento della sua squadra, reduce da tre vittorie di fila conquistate contro Roccella, Marina di Ragusa e FC Messina.

“Il difficile deve ancora venire e dobbiamo essere pronti, in un momento di emergenza abbiamo fatto dei risultati importanti ma non sono contento sotto l’aspetto delle prestazioni. Dobbiamo essere più intensi e cinici ma soprattutto mostrare la giusta cattiveria agonistica, possiamo senza dubbio migliorarci – ha dichiarato il coach originario di Palermo -. Sforzini? Quando non ha giocato è perché non era al 100% della forma, questo penso che gli abbia fatto bene sia sotto l’aspetto caratteriale che di motivazioni. Sta facendo molto bene ma come ognuno di noi deve dare ancora di più. Ficarrotta sta iniziando a giocare in maniera diversa e questo lo gratifica molto, prima giocava solo lateralmente al contrario di adesso che riesce ad entrare dentro il campo. Questo è un modo per completarsi, mi è piaciuto il Ficarrotta di domenica. Noi siamo qui per un obiettivo che possiamo raggiungere solo mettendoci in discussione, lavorando e sacrificandoci al massimo”.