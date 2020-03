Caos Serie A, il Premier Conte: “L’attenzione è massima. Giocare a porte chiuse o rinviare le gare? Ecco chi deciderà…”

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prova a far chiarezza.

Da Nord a Sud, l’allerta COVID-19, o più comunemente noto come Coronavirus, rimane altissima in tutta Italia e le conseguenze sugli eventi sportivi, calcistici e non, sembrano dunque dover continuar a incidere per molto tempo: agli slittamenti già avvenuti, infatti, potrebbero seguirne altri ancora, oltre al divieto già emanato dal governo di manifestazioni pubbliche e sportive in programma per i prossimi 30 giorni sull’intero suolo nazionale.

Serie A, Gravina: “Porte chiuse mortificanti, ecco perché. Servono unità e responsabilità”. E la stoccata a Zhang…

Uno scenario molto incerto, che sta già avendo un’influenza negativa sui titoli in borsa dei top club italiani, quali Juventus, Roma e Lazio. Le possibili alternative al momento sono due, dal disputare o meno le gare a porte chiuse o addirittura alla sospensione di tutti gli eventi sportivi per 30 giorni, cosa per esempio accaduta in Svizzera. Nella mattinata odierna, Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, durante una riunione con i capi delegazioni della maggioranza e i capi gruppo dei vari partiti, ha rilasciato importanti dichiarazioni a tal riguardo, offrendo una panoramica generale sulla situazione attuale del nostro paese, soffermandosi anche su ciò che accadrà relativamente al mondo del calcio.

Serie A, Malagò: “C’è solo un modo per garantire la regolarità del campionato, vi spiego”. E su Euro2020…

“La nostra attenzione è massima, non possiamo prendere decisioni avventate perché incidono sullo stile di vita degli italiani. Il contagio potrebbe anche estendersi e, al momento, non è dato sapere quando raggiungeremo il picco. Per quanto riguarda il calcio sarà la Lega Calcio a decidere se giocare a porte chiuse o rinviare le partite”, si legge sul portale GianlucaDiMarzio.com. Con queste parole, dunque, il Premier ha di fatto svincolato gli organi politici da ogni tipo di responsabilità.

Coppa Italia, rinviata anche Napoli-Inter: ADL ha detto no alle porte chiuse. I nerazzurri…