Coppa Italia, rinviata anche Napoli-Inter: ADL ha detto no alle porte chiuse. I nerazzurri…

Le semifinali di Coppa Italia in programma questa settimana non si giocheranno a causa dell’allarme Coronavirus.

È arrivata ieri l’ufficialità del rinvio a data da destinarsi di Juventus-Milan, originariamente in programma questa sera. Il match dello Stadium, tuttavia, non è l’unico a saltare. Domani sera, infatti, secondo quanto disposto dal prefetto di Napoli Marco Valentini, la compagine guidata da Rino Gattuso non scenderà in campo contro l’Inter. Una scelta che risente della volontà del patron azzurro Aurelio De Laurentiis di evitare di giocare a porte chiuse.

“Ci adegueremo“, aveva commentato l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, in merito alla possibilità dell’ennesimo rinvio. La situazione dell’Inter, tuttavia, in tal modo si complica ulteriormente. La squadra di Antonio Conte, infatti, oltre alla gara di Coppa Italia, deve ancora recuperare i match di campionato contro Sampdoria e Juventus. Nel caso in cui il club di Milano riuscisse a proseguire la sua corsa in Europa League, al fine di fissare tali recuperi, non ci sarebbero più date utili.

