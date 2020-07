Campus Tedesco, i ringraziamenti a Miccoli: “Oggi sorrisi ed emozioni con un fuoriclasse”

Giovanni Tedesco e Fabrizio Miccoli in campo.

I due ex giocatori del Palermo hanno promosso un’iniziativa che sta permettendo a tanti bambini e bambine dai 5 ai 17 anni di svolgere degli allenamenti tecnico-individuali assistiti da vecchie glorie rosanero. Dal 22 giugno al 30 luglio, infatti, presso il centro “Rinaldo in Campo” sito a Isola delle Femmine si sta svolgendo uno stage in collaborazione con Libertas Capaci. Nelle tre giornate in programma questa settimana l’ospite d’onore che coadiuverà la seduta è proprio Fabrizio Miccoli.

Attraverso un post su Facebook, Giovanni Tedesco ha ringraziato l’ex attaccante e capitano rosanero per avere risposto presente all’iniziativa: “Ci tengo a ringraziare Fabrizio per la sua disponibilità e generosità, oggi non si è risparmiato regalando sorrisi ed emozioni a tutti i ragazzi in campo. È stata una giornata speciale in compagnia di un fuoriclasse. A tutti i ragazzi che non vogliono perdere questa occasione speciale, ricordo che Fabrizio sarà ancora con noi in campo martedì 21 e mercoledì 22, presso i campi “Rinaldo in campo” a Isola delle femmine. Non mancate!“, ha scritto.