VIDEO Palermo, l’iniziativa di Tedesco e Miccoli: l’ex capitano rosanero in campo con i piccoli calciatori

L’iniziativa di Giovanni Tedesco.

L’ex centrocampista rosanero ha promosso un’iniziativa che sta permettendo a tanti bambini e bambine dai 5 ai 17 anni di svolgere degli allenamenti tecnico-individuali. Dal 22 giugno al 30 luglio, infatti, presso il centro “Rinaldo in Campo” sito a Isola delle Femmine si sta svolgendo questo stage in collaborazione con Libertas Capaci. Il campus è previsto per tre giorni a settimana, ma in questa ci sarà la presenza di un monumento per i colori rosanero quale Fabrizio Miccoli. L’ex capitano del Palermo, infatti, coadiuverà proprio Giovanni Tedesco e il suo staff nelle giornate del 20,21 e 22 luglio.