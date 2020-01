Calciomercato PSG, Cavani incontra l’Atletico Madrid: le ultime sull’affare. E l’Inter…

E’ l’obiettivo numero uno dell’Atletico Madrid.

Stiamo parlando di Edinson Cavani. Secondo quando riportato da ‘El Chiringuito’ – nota trasmissione spagnola – lo scorso sabato l’attaccante di proprietà del Paris Saint German, il cui contratto che lo lega al club parigino scadrà il prossimo 30 giugno 2020, avrebbe incontrato Miguel Angel Gil Marin, amministratore delegato dei Colchoneros. Lo stesso Gil Marin, il giorno dopo, si sarebbe seduto attorno ad un tavolo con Leonardo per manifestare ufficialmente l’interesse per l’ex Palermo, presentando un’offerta per questa finestra invernale di calciomercato.

Le cifre non sono state rese note, ma il direttore sportivo del Psg l’avrebbe giudicata non congrua rispetto al reale valore del giocatore; El Matador, anche se non sta giocando molto in questa stagione, resta una pedina importante per il tecnico Thomas Tuchel in vista della seconda parte di stagione, specie in caso di eventuali infortuni dei vari Neymar, Mbappé o Icardi.

PSG, la sentenza di Cavani sr: “Edinson non vincerà mai una Champions in Francia, ecco perché. Lui dice che…”

Il classe 1987 chiederebbe almeno due anni di contratto per rimanere a giocare in Europa fino ai Mondiali in Qatar e sul suo tavolo vi sarebbero altre tre proposte; anche Inter, Arsenal e Manchester United, infatti, sarebbero interessate all’esperto attaccante uruguaiano. Tuttavia, se l’Atletico pareggerà le altre offerte, Cavani – che attualmente percepisce attorno ai tredici milioni di euro a stagione – darà la priorità agli spagnoli allenati da Diego Simeone.

MLS, il futuro di Cavani sarà a stelle e strisce: “Il Matador” conteso dal Miami di Beckham e dai Galaxy