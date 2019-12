Calciomercato Parma, ag. Kulusevski: “Ricordiamoci che Dejan è dell’Atalanta. Interesse del Napoli? Vi dico cosa penso…”

Ancora al centro del mercato invernale Dejan Kulusevski.

L’attaccante del Parma, reduce da una prima parte di stagione stellare con quattro reti e sei assist collezionati, ha attirato a se l’attenzione di diversi club. Nelle scorse settimane il direttore sportivo Daniele Faggiano aveva negato ogni voce in merito ad un possibile addio in quel di gennaio del talento svedese (leggi qui le sue dichiarazioni). Parole che però sono state nuovamente smentite, questa volta proprio dall’agente della stella di proprietà dell’Atalanta, Stefano Sem, intervistato ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Si trova in testa ad ogni classifica di rendimento, ha solo 19 anni ma ha un motore diverso rispetto ai coetanei, il fisico è speciale. Bravo da trequartista, da ala e talvolta anche come punta. Il Napoli è interessato, Giuntoli è bravo sempre a scovare talenti giovani. Per ora non ci siamo mai sbilanciati per rispetto del Parma e i tifosi, c’è ancora una gara da disputare prima della pausa. Se interromperemo il prestito dall’Atalanta sarà solo per un’occasione della vita, non dal punto di vista economico ma sportivo”.

Forte l’interesse del Napoli, pronto a far proprio il gioiello dei crociati che dovrà però, vista la propria situazione contrattuale, passare prima dalla dirigenza nerazzurra, proprietaria del suo cartellino: “Non lo so, bisogna considerare ogni parte in causa. Ricordiamoci che è dell’Atalanta, la quale non lo regala, e poi il Parma dovrebbe in caso di cessione ricostruire il reparto offensivo. Il Napoli ha tanti attaccanti in rosa, il calcio è di alto livello da dieci anni. In estate poteva giocare in Premier League, ma è stato giusto procedere per gradi prima di approdare in una big” – ha concluso Sem.

