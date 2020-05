Calciomercato Palermo, sarà rivoluzione: in pochi certi di restare, per Santana pronto un accordo in bianco. I dettagli

“In attesa di capire se ci sarà un nuovo assetto societario, di certo nel Palermo della prossima stagione ci sarà un nuovo allenatore e anche diversi volti nuovi“.

Apre così l’edizione odierna de La Repubblica parlando dei progetti per la prossima stagione del club rosanero. In attesa che arrivi l’ufficialità della promozione in Serie C, la società di viale del Fante da qualche settimana è a lavoro per capire anche a livello di organico da quali giocatori ripartire, soprattutto considerando che l’obiettivo sarà quello di lottare subito per le posizioni di vertice.

Tassello fondamenta è quello che riguarda l’allenatore, dopo la mancata riconferma del tecnico palermitano, Rosario Pergolizzi. Nel taccuino del duo Sagramola-Castagnini ci sono diversi profili, tutti con un’ottima esperienza nel campionato di tersa serie: Fabio Caserta, Roberto Boscaglia, Alessandro Calori, Gianluca Grassadonia, Mimmo Toscano e Gaetano Auteri.

Per quanto concerne la rosa tanti i dubbi. Pochi sono i calciatori certi di restare ancora nel capoluogo siciliano. Tutti i contratti sono in scadenza 30 giugno ma il club rosanero si è già messo in moto per rinnovare alcuni, tra cui Alberto Pelagotti, Edoardo Lancini, Roberto Crivello, Andrea Accardi, Malaury Martin, Alessandro Martinelli e Roberto Floriano. Per gli altri bisogna, invece, ancora fare delle valutazioni.

Discorso simile vale per i calciatori in prestito. Tra i giovani che potrebbero continuare a vestire la maglia rosanero c’è Manuel Peretti, che potrebbe restare a Palermo addirittura a parametro zero, visto che non ha ancora discusso il suo rinnovo con l’Hellas Verona: “Pronto inoltre un accordo in bianco per Santana sul quale il giocatore potrebbe scrivere se fare il giocatore o il dirigente. L’argentino ha praticamente recuperato dall’infortunio al tendine d’Achille ed è attratto dalla possibilità di inseguire un gol in serie C che gli permetterebbe di essere l’unico giocatore del Palermo ad avere realizzato una rete dalla A alla D superando Franco Brienza che in D con i rosanero non ci ha giocato, ma ha segnato in tutte le competizioni con la maglia del Palermo“, conclude il quotidiano.