Calciomercato: Norbert Balogh tentazione Europa Conference League. C’è l’offerta

L'ex centravanti rosanero tentato da un club in vista dell'Europa Conference League, di cui si stanno già giocando i Play-off.

Reduce da una stagione in cui è andato in doppia cifra, l'ex attaccante del Palermo , Norbert Balogh , sembra nuovamente a un passo dal cambiare squadra.

I dieci gol e i quattro assist collezionati nel campionato 2020-21 con la maglia dell'Honved hanno permesso al classe '96 di attirare su di sé l'interessamento di diversi club europei (e non). Nel mese di maggio i turchi del Gaziantep avevano fatto più di un sondaggio con l'entourage del magiaro (leggi qui l'approfondimento), ma l'interessamento non si è, almeno per il momento, mai trasformato in una trattativa con gli ungheresi.