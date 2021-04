Calciomercato: Norbert Balogh, sirene turche per l’ex Palermo. I dettagli

Sarà un attenzionato speciale nelle ultime partite del campionato ungherese. Norbert Balogh è di sicuro uno dei nomi che spiccano in NB1, massimo campionato magiaro.

L’ex centravanti del Palermo è stato fin qui autore di una stagione che ha abbinato prestazioni degne di nota a statistiche di tutto rispetto: nove i gol segnati e quattro gli assist vincenti per i compagni in 21 presenze. Un campionato, quello del classe ’96, in cui peraltro non sono mancati i problemi: tre match saltati per positività al COVID-19 e altri tre per un affaticamento muscolare. Problematiche che, tuttavia, fanno ormai parte del passato. Il presente invece lo vede coinvolto nella lotta per la permanenza in serie A ungherese del suo Honved (che nella passata annata aveva vinto la coppa nazionale guadagnandosi l’accesso ai preliminari di Europa League).

Quanto al futuro dell’ex rosanero, si inizia a muovere qualcosa. Diversi i club che avrebbero iniziato a sondare il terreno per prelevare l’attaccante originario di Hajduboszormeny: di qualche giorno fa l’interessamento da parte dei turchi del Gaziantep nei confronti di Balogh. Di sicuro sarà uno dei profili maggiormente seguiti in Ungheria in questo finale di stagione.