Calciomercato Inter, dopo Hakimi occhi puntati su Emerson Palmieri e Tonali: situazione e dettagli

L’Inter pensa già alla prossima stagione.

Dopo aver ufficializzato il colpo Hakimi dal Real Madrid – che a partire dalla prossima stagione rinforzerà la catena di destra della formazione nerazzurra – la dirigenza milanese avrebbe trovato il nome anche per la fascia sinistra: Emerson Palmieri. L’esterno italo-brasiliano con un passato in Serie A tra Palermo e Roma piace molto al tecnico Antonio Conte, che dopo aver già lavorato con il classe ’94 nei sei mesi passati al Chelsea adesso lo vorrebbe fortemente nella sua rosa targata 20/21. Il duo Marotta-Paratici, che farà di tutto per provare ad accontentare le richieste dell’allenatore nativo di Lecce, avrebbe già avviato dei contatti con il club londinese, anche se – come riporta Sky Sport – attualmente priorità del club di Steven Zhang sarebbe quella di cedere i calciatori formalmente in uscita da Appiano Gentile, così da potersi poi fiondare sul mercato in entrata.

Per quanto riguarda il centrocampo, invece, la pista più calda sembrerebbe essere quella che porta a Sandro Tonali. Il centrocampista in forza al Brescia, infatti, avrebbe già da tempo dato l’ok definitivo al trasferimento in nerazzurro, e adesso starebbe solo aspettando che le due parti trovino un accordo di massima: tuttavia, l’operazione potrebbe subire qualche rallentamento per via dei troppi giocatori in esubero presenti nel ruolo che dovrebbe occupare il gioiellino classe 2000′. Dunque, per completare l’acquisto del giovane regista servirà che l’Inter ceda prima uno tra Gagliardini e Borja Valero, così da mettere in pari i conti in bilancio ma anche da far concretamente spazio a quello che potrebbe essere il terzo acquisto di questa sessione estiva di calciomercato.

