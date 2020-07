Inter, Rivaldo snobba i nerazzurri: “Gabriel Jesus? La soluzione migliore è restare al City”

Rivaldo continua a snobbare l’Inter.

L’ex stella di Milan e Barcellona nei giorni scorsi aveva sconsigliato a Edinson Cavani la destinazione nerazzurra, a distanza di poco ha elargito lo stesso consiglio a Gabriel Jesus. Le parole del brasiliano nel corso di un’intervista concessa a Betfair di cui è ambasciatore.

“Ora ha una grande chance di giocatore visti i problemi di Aguero, spero sia sempre più decisivo. Ho sentito dei rumors su una possibile offerta dell’Inter per lui in caso di cessione di Lautaro Martinez, ma io gli consigliere di rimanere al City. Si è adattato perfettamente al calcio inglese e alla città ed è allenato da uno dei migliori tecnici al mondo, il City è l’opzione migliore per lui al momento”.