Calciomercato Cagliari, Nainggolan ha firmato: ufficiale il ritorno del Ninja in Sardegna

Radja Nainggolan torna al Cagliari.

Dopo essere finito fuori dal progetto del club nerazzurro, il Ninja, è pronto a lasciare Milano per tornare in Sardegna. In virtù di questo desiderio, ormai noto, il Cagliari e l‘Inter, lo scorso 29 dicembre, hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del calciatore che approderà in rossoblù con la formula del prestito secco.

Il via libera è arrivato dopo il vertice di mercato svoltosi nei giorni scorsi ad Appiano Gentile tra Antonio Conte, il presidente Steven Zhang collegato dalla Cina, Beppe Marotta e Piero Ausilio. Trovata l’accordo tra le parti, Nainggolan, questa mattina il Ninja ha firmato questa mattina il contratto che lo legherà per sei mesi al club rossoblù, in prestito secco dall’Inter.

A comunicarlo è stato direttamente il Cagliari tramite il proprio sito ufficiale, accompagnando la notizia a una bella lettera che accoglie nuovamente il Ninja in Sardegna: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Radja Nainggolan che si trasferisce dall’Inter con la formula del prestito sino al termine della stagione”, si legge.