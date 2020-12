Cagliari, Nainggolan ritorna a casa: “Voglio far parlare solo il campo, Di Francesco mi cercava dall’estate”

Radja Nainggolan torna al Cagliari.

VIDEO Cagliari, il ritorno di Radja Nainggolan: quel saluto freddo del Ninja all’Inter di Conte dice tutto

Il centrocampista belga-indonesiano nel corso del mercato estivo era ritornato a indossare la maglia dell’Inter vista la scadenza del prestito che è stato rinnovato proprio in questi giorni. Il ‘Ninja’ è atterrato da poco in Sardegna dove è stato accolto da alcuni membri della stampa locale ai quali ha dichiarato quanto segue. Le parole raccolte da tuttomercatoweb.com.

“Voglio far bene in campo e non far parlare di me soltanto perché non gioco e i motivi. Ho letto cose assurde. Finalmente sono tornato, per la terza volta. Ho parlato con Di Francesco, mi voleva già in estate. Vedo una squadra abbastanza forte e competitiva, è mancata un po’ di continuità ma con tanti giocatori nuovi non è facile. Spero di mettere un po’ di esperienza a disposizione”.