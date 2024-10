Calcio, mercoledì di Champions League: dove vedere le italiane

Terza giornata di fase a campionato del nuovo formato della UEFA Champions League. Scendono in campo due italiane

Terza giornata di fase a campionato del nuovo formato della UEFA Champions League . Le italiane sono pronte a lottare per regalare ai propri tifosi i tre punti in questa emozionante notte di Coppa dei Campioni.

LE ITALIANE

ATALANTA-CELTIC delle 18:45 - Partita importante per la squadra di Gasperini, che dopo i 4 punti conquistati contro Arsenal e Shakhtar vogliono continuare l'ottimo percorso europeo contro il Celtic, che si trova attualmente a 3 punti in classifica. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Now.