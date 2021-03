Cagliari-Juventus, Paratici: “Il risultato dell’Inter non ci condiziona. Kulusevski? E’ in evoluzione”. E sul futuro di CR7..

Parla Fabio Paratici.

Il ds bianconero è intervenuto ai microfoni di SkySport per commentare l’attuale momento della Juventus di Andrea Pirlo soffermandosi in particolare sull’asso portoghese e sulle voci che corrono circa il futuro dell’ex Real Madrid, CR7.

“Il risultato dell’Inter non cambia nulla nella nostra testa, noi giochiamo partita dopo partita senza guardare gli altri. Ronaldo? Mi viene da sorridere, nella mia carriera non avrei mai pensato di poter discutere Cristiano. Sono cresciuto in un paesino della Bassa Padana, e questi discorsi li sentivo allora tra bar e parrocchia riguardo Rivera, Mazzola e Platini: mai avrei pensato a certi livelli. Parliamo di un calciatore che oggi è capocannoniere in Serie A, ha cinque palloni d’Oro e per noi è un privilegio, ce lo teniamo stretto. Rappresenta il futuro bianconero È un’annata particolare, dove si giocano tante partite. Anche a noi piacerebbe giocarle tutte bene, ma è molto più difficile rispetto al passato. Ci aspettiamo una bella partita e di portare a casa il massimo risultato. Noi dobbiamo pensare al presente, non a quello che sarà. Ci sono tredici partite, una finale di Coppa Italia… Kulusevski, ad esempio, ha vent’anni ed è in evoluzione continua. Vedremo dove renderà di più, come svilupperà fisicamente“.

