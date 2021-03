Juventus, Josè Fonte chiama CR7: “Il destino nelle mani di Cristiano, ho una proposta per lui”

“Solo Cristiano può prendere questa decisione. Aveva già dimostrato di essere il migliore al mondo nei campionati inglese e spagnolo, e ora lo ha dimostrato in quello italiano. Penso che sia fantastico quello che Cristiano ha fatto in questi diversi campionati. Solo lui può decidere. Sono state sorprendenti le dichiarazioni di Paratici, ma per fortuna Cristiano è in una posizione in cui può permettersi di scegliere. I club interessati non mancheranno. Qualunque cosa decida, sarà interessante vederla. Certo, a tutti piace avere come compagno Cristiano, aspettiamo. Potrebbe venire a Lille”.