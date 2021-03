Juventus, gli insulti scandalosi dello speaker del Porto: “Ladri italiani, ci siamo vendicati del maiale Ronaldo”

Parole davvero sopra le righe per nulla sportive quelle pronunciate dallo speaker del Porto dopo il passaggio del turno in Champions League ai danni della Juventus.

I lusitani, nonostante la sconfitta rimediata per 3-2 all’Allianz Stadium dopo i tempi supplementari, hanno ottenuto il pass per i quarti di finale della competizione, eliminando così i bianconeri. Al termine del match è però arrivata una reazione social a dir poco scandalosa ossia da parte di Fernando Saul, speaker ufficiale dei biancoblu. L’uomo ha postato, per poi cancellare quasi immediatamente, alcune stories instagram all’interno delle quali pronunciava frasi volgari e ingiuriose contro Cristiano Ronaldo e la Juventus.