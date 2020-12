Cagliari, Diego Lopez ricorda Astori: “Difficile parlare di lui, avevamo tanti ricordi insieme. Ultimo incontro? Vi dico tutto”

Diego Lopez torna sulla scomparsa di Davide Astori.

L’allenatore uruguaiano con un passato tra Cagliari e Palermo ha voluto ricordare ancora una volta la morte dell’ex capitano viola. Ex compagni di squadra ma anche grandi amici, Lopez non ha esitato – seppur con un po’ di emozione – nel ricordarne la grande personalità oltre che, la spiccata umiltà che contraddistingueva il giocatore lombardo. Ecco le sue parole, rilasciate in un intervista esclusiva ai microfoni di A chent’annos , programma andato in onda su Sky Sport in occasione centenario del Cagliari: “Asto prendeva il calcio col sorriso, ricordo l’ultima volta che ci siamo visti. Perdemmo 1-0 a Cagliari (era il dicembre 2017 ndr), lui venne nel mio spogliatoio a fine partita. Avevamo un rapporto di amicizia, mi viene difficile parlare di lui. Ho tanti ricordi duri da descrivere, da raccontare. Ci son state cose molto belle che abbiamo passato insieme, alcune non semplici ma la vita non è solo il calcio”.

