Brescia, ritorno di fiamma di Balotelli: il centravanti si allena in gruppo

A ben quattro mesi dall’ultima volta, Mario Balotelli torna ad allenarsi con i compagni del Brescia.

Per la prima volta dopo il lockdown, il confinamento degli italiani nelle proprie abitazioni causato dall’emergenza Covid-19, l’attaccante delle rondinelle Mario Balotelli è ritornato a svolgere la seduta di allenamento con i compagni di squadra. Dopo la vittoria per 2-0 ottenuta ieri nel match contro l’Hellas Verona, il tecnico del club lombardo ha integrato nuovamente l’ex attaccante della Nazionale Italiana. Per essere più precisi, Diego Lopez ha reintegrato Balotelli nella seduta di allenamento con i compagni di squadra che non sono scesi in campo nella gara contro il Verona di domenica pomeriggio, giocata a partire dalle 19.30.

La situazione in classifica del club di Massimo Cellino non è delle migliori: la squadra guidata fino a febbraio da Eugenio Corini si trova a quota 21 punti e in diciannovesima posizione. Sono sei le lunghezze che li tengono distanti dalla zona salvezza, mentre le partite che il Brescia dovrà giocare con “la bava alla bocca” per ottenere la salvezza sono otto, le stesse che ci terranno attaccati alla tv fino alla fine del campionato. Con le sue cinque reti in diciannove partite, l’ex attaccante del Milan potrebbe dunque tornare utile alla causa delle rondinelle di Diego Lopez per poter raggiungere l’obiettivo stagionale, cioè il mantenimento della categoria.

Dopo le varie dispute tra Balotelli e la società biancazzurra che hanno portato l’attaccante italiano all’allontanamento dagli allenamenti, adesso il Brescia potrebbe credere nuovamente nelle sue qualità calcistiche. Per le rondinelle, l’obiettivo da portare a termine rimane comunque la salvezza.