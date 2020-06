Brescia-Balotelli, è rottura totale: notificato all’attaccante il recesso del contratto. La situazione

Brescia-Balotelli, un amore mai sbocciato.

Nonostante fosse partita sotto i migliori auspici, l’avventura di Mario Balotelli al Brescia, appare ormai da settimane giunta al capolinea. Diversi gli episodi che in queste settimane hanno alimentato le tensioni già esistenti tra le parti, con accuse reciproche, che hanno poi portato ad una frattura insanabile fra l’attaccante e le Rondinelle. E’ proprio di questa mattina, infatti, la notizia relativa alla decisioni del club biancazzurro di esercitare il diritto di recesso del contratto nei confronti di SuperMario. Un diritto che la società lombarda avrebbe potuto esercitare in caso di aritmetica retrocessione in Serie B, ma la notifica è già stata inviata nonostante la società sia ancora in piena corsa per giocarsi la permanenza nel massimo campionato italiano.

Una decisione senz’altro particolare ma che, come spiega La Gazzetta dello Sport, trova spiegazione nel fatto che Cellino abbia voluto rispettare le tempistiche previste inizialmente dal calendario, ovvero il 30 giugno, anche se l’eventuale retrocessione arriverà dopo questa data – a causa dello stop dei campionati causato dall’emergenza Coronavirus. Un segnale chiaro che testimonia il rapporto ormai irrimediabilmente compromesso tra il giocatore e il Brescia.