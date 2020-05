Brescia, è rottura con Balotelli: l’attaccante salta l’allenamento, si fa largo l’ipotesi addio

Mario Balotelli-Brescia, è rottura.

Sembra essere giù giunta ai titoli di coda l’avventura di Mario Balotelli al Brescia. Solo 9 mesi dopo il suo approdo nella città in cui è cresciuto, l’ex Milan, sembrerebbe infatti vicino ad un imminente addio. Tanti, troppi, gli indizi che nelle ultime settimane stanno rendendo sempre più verosimile tale scenario: primo su tutti le dure parole rilasciate dal presidente delle “Rondinelle” Massimo Cellino il quale, solo qualche giorno fa, aveva ammesso che “riportare Balotelli al Brescia è stato un errore”.

https://www.mediagol.it/brescia/brescia-cellino-boccia-balotelli-un-errore-ingaggiarlo/

Dichiarazioni forti che hanno messo in luce l’insanabile frattura tra il giocatore e la società dopo il mancato faccia a faccia che si sarebbe dovuto svolgere venerdì pomeriggio e in cui SuperMario avrebbe atteso Cellino per 30 minuti, dal canto suo impegnato in video conferenza nel delicato Consiglio di Lega. Un mancato chiarimento complicato dall’assenza di Balotelli sabato mattina al centro sportivo di Torbole Casaflia per la sessione individuale di allenamento a cui lo stesso si sottopone da svariati giorni. Assenza, considerata dalla società ‘ingiustificabile’.

Oggi la permanenza di Balotelli al Brescia appare sempre più in salita, con il possibile addio del giocatore invece sempre più probabile. A dare forza a questa ipotesi, il messaggio che Balotelli ha diffuso attraverso i social citando Kahlil Gibran, proprio lo scorso venerdì: “Ho imparato il silenzio da chi parla troppo, la tolleranza dagli intolleranti, la gentilezza dai malvagi: per quanto possa sembrare strano, sono grato a questi insegnanti”.