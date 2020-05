Brescia, Cellino boccia Balotelli: “Un errore ingaggiarlo”

“Un errore“.

E’ così che Massimo Cellino, presidente del Brescia, definisce l’ingaggio dell’ex Milan Mario Balotelli: tornato nella città in cui è cresciuto la scorsa estate, tra l’entusiasmo generale di club e tifosi.

“Il problema – ammette il numero uno delle Rondinelle, ai microfoni della “BBC” – è che non si presenta agli allenamenti, diciamo che non sembra molto interessato al futuro del club. Balotelli ha un contratto per la Serie A, ma non per la B. Per cui se dovessimo retrocedere sarà svincolato, libero. E l’impressione è che non gli piaccia più stare in Italia. Penso che abbiamo commesso entrambi un errore. Io pensavo che portarlo a Brescia, che è la sua città, lo avrebbe stimolato e spinto ad impegnarsi molto”.

Durante l’intervista di Cellino, c’è però spazio a qualche riferimento legato al passato del Brescia, in particolare all’ex tecnico Eugenio Corini. Al tempo stesso – conclude Cellino – penso che sia stato gestito male dall’allenatore precedente”.