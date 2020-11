Boscaglia: “Ai ragazzi posso rimproverare pochissimo, dobbiamo essere più cinici sotto porta”

La Turris espugna il “Barbera”.

Nel match valido per il recupero della sesta giornata del Girone C di Serie C, il Palermo è stato sconfitto in casa nei minuti finali dell’incontro dal club guidato da Fabiano. Luca Pandolfi, attaccante della Turris, ha portato a termine nel mgiliore dei modi il contrpiede dei campani, segnando il gol vittoria al 95′. Al termine della sfida, il tecnico dei rosanero Roberto Boscaglia ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla gara.

“Passo indietro? Ho visto una squadra che ha giocato con intensità che ha affrontato una squadra che si è chiusa facendo le barricate. Ho contato sette palle gol nitide senza che loro mai ci infastidissero eccetto per un’occasione a inizio secondo tempo, c’è mancato il gol. Ai ragazzi posso rimproverare pochissimo, dobbiamo essere più cinici sotto porta. Non ho visto passi indietro nonostante stiamo giocando in condizioni non ottimali per i giocatori che stanno recuperando, ma chi entra dà sempre il massimo, Se avessimo fatto gol negli ultimi minuti avremmo parlato di un grande Palermo, invece abbiamo subito all’ultimo secondo in quell’azione in cui avremmo dovuto fare fallo. C’è sempre ancora da migliorare e potevamo fare qualcosa di diverso soprattutto tra le linee“.