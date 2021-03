Borussia Dortmund, Sammer: “Hummels più importante di Haaland! Vi spiego tutto”

Hummels? La sua partenza danneggerebbe di più il club.

Queste le parole di Matthias Sammer, ex giocatore del Borussia Dortmund intervenuto in merito al momento attuale dei gialloneri in Bundesliga e non solo. Tanti gli argomenti trattati dall’ex difensore, intervistato in esclusiva ai microfoni della Bild per parlare anche e soprattutto della rosa attuale dei tedeschi. Tra i pilastri di quest’ultima anche Hummels, centrale difensivo dalla spiccata classe ed esperienza. Fondamentale per gli equilibri del Borussia, anche a detta dello stesso Sammer, che ha chiarito l’importanza all’interno del campo e non solo del giocatore passato anche dal Bayern Monaco. Ecco le sue parole, concentratesi anche sul futuro di Haaland: “Non solo ha stabilizzato la squadra, ma nei momenti difficili è arrivato in difesa dell’allenatore Edin Terzic in un modo che richiede rispetto. È un tratto caratteriale di cui abbiamo bisogno per andare avanti. Haaland? Per Erling, solo una manciata di squadre sono in discussione come possibili destinazioni future. Quando farà il passo successivo, deve essere un passo perfetto”.

