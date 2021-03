Borussia Dortmund, Haaland dopo il brutto gesto in Bundesliga: “Chiedo scusa, ero arrabbiato”

Polemiche in Germania per il gesto poco edificante di Erling Haaland.

A margine del 2-2 maturato nella sfida tra Colonia e Borussia Dortmund, il giovane attaccante norvegese, dopo aver messo a segnoa una doppietta che non è servita a far ottenere alla sua squadra i tre punti in palio, si è reso protagonista di un brutto gesto che ha fatto il giro del mondo al rientro negli spogliatoi. Il bomber il cui cartellino fa gola a vari top club del panorama calcistico europei ha infatti lanciatola sua maglia verso il difensore avversario Jorge Meré. Queste le parole dell’attaccante giallonero ai microfoni del quotidiano norvegese “Dagbladet”.

