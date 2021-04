Bologna-Spezia, Mihajlovic: “Abbiamo un obiettivo. L’assenza di Joey Saputo? Ho la mia idea”

Parola a Sinisa Mihajlovic.

Il coach del Bologna si è espresso – nel corso della rituale conferenza stampa pre match – sui temi più caldi dell’ambiente rossoblu. In particolare, Mihajlovic si è soffermato sul ritorno in Italia del patron della franchigia emiliana, Joey Saputo: “Sono 14 mesi che manca, quindi dopo ovviamente si affronteranno alcuni discorsi. Dispiace a tutti che si mancato per così tanto tempo, ma ha avuto i suoi buoni motivi. Comunque meglio tardi che mai. Un presidente è un punto di riferimento. Quando manca, è tutto più difficile da gestire.” Il mister del Bologna ha poi analizzato l’imminente impegno di campionato contro lo Spezia di Vincenzo Italiano.

Roma-Bologna, Mihajlovic: “Nulla da dire ai miei, più tiri in porta ma zero punti. Con Spezia e Torino voglio il massimo”

“A Roma abbiamo creato tantissimo e usato tantissime energie nel primo tempo. Avremmo dovuto arrivare all’intervallo con almeno un gol di vantaggio. Poi nel secondo tempo, con due cambi forzati, abbiamo perso un po’ di qualità. Nessuna squadra fa 90′ come abbiamo fatto noi i primi 45′. È normale avere perso uno a zero visto che non siamo riusciti a concretizzare nel primo tempo. Io batto il tasto sulle prestazioni. Quello che ho detto è che non possiamo accontentarci solo di giocare bene, dobbiamo anche guadagnare i tre punti. La buona prestazione ti facilita l’obiettivo. Ma domani non me ne frega niente della prestazione: dobbiamo vincere“.