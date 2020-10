Bologna-Sassuolo, le scelte di Mihajlovic e De Zerbi: sarà Barrow contro Caputo, le formazioni ufficiali

Rese note le scelte ufficiali di Mihajlovic e De Zerbi.

Nella sfida che tra poco più di mezz’ora vedrà affrontarsi Bologna e Sassuolo non mancano di certo importanti novità di formazione. Allo stadio Dall’Ara andrà in scena una gara dal peso specifico significativo anche in vista di un roseo proseguo di stagione per entrambe le compagini. La formazione rossoblu deve inevitabilmente rifarsi dopo la secca sconfitta nella scorsa giornata contro il Benevento, a fronte della squadra neroverde che di certo vorrà proseguire la sua striscia positiva che non ha ancora subito interruzioni dal primo turno.

Il Bologna si schiera con un 4-3-3 a trazione anteriore, caratterizzato dalla presenza sulla linea offensiva dei centrocampisti di Soriano, mentre la novità più importante risiede certamente nel ritorno tra i titolari di Orsolini. Il talento degli emiliani andrà a comporre il tridente avanzato insieme a Palacio e Barrow, mentre nella posizione di regista toccherà ancora una volta a Schouten. In difesa inamovibile Tomiyasu, è affiancato da Danilo, con Hickey e De Silvestri sulle corsie.

Per quanto riguarda il Sassuolo, invece, De Zerbi manda in campo il giovane Traorè, con Caputo e Berardi che completeranno il tridente offensivo. A centrocampo ancora spazio per Djuricic e Locatelli, con Bourabia che completerà il reparto. La difesa davanti a Consigli sarà come al solito guidata dalla coppia centrale formata da Ferrari e Chiriches, con Kyriakopoulos e Muldur che agiranno da laterali bassi.

Di seguito le formazioni ufficiali.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Soriano, Schouten, Svanberg; Orsolini, Barrow, Palacio.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Berardi, Traorè, Duricic; Caputo.